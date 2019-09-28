Сейфеддин Талыбов: Мы стараемся вернуть полную чистоту азербайджанских брендовых пчелиных пород

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"Министерство сельского хозяйства старается добиться полной чистоты пород Серая горная кавказская пчела и Желтая кавказская пчела, считающихся азербайджанскими брендовыми породами".

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра сельского хозяйства Сейфеддин Талыбов.

По его словам, возвращение этой породы к полной чистоте играет важную роль в генетическом улучшении производительности.

Отметим, что в генофонде местных медоносных пчел Азербайджанской Республики в породу Серой горной кавказской пчелы входят популяции пчел Габагтепе и Гонагкенд, Желтой кавказской пчелы – популяции Азербайджана, Нахчывана и Талыша.