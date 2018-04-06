Сертификаты соответствия Азербайджана будут признаны в странах Персидского залива

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Институт стандартизации при Государственном комитете по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана подписал меморандум со структурой по стандартизации стран Персидского залива.

Как сообщает Report, об этом заявил главный директор института Намик Тагиев.

По его словам, меморандум служит развитию торговых отношений между Азербайджаном и странами Залива, а также взаимному признанию сертификатов.

Н.Тагиев также заявил, что не исключено, что иранские предприниматели воспользуются лабораторными возможностями Азербайджана.