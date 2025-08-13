Серик Жумангарин: Казахстан нарастил экспорт зерна в Азербайджан в 121 раз

Казахстан нарастил экспорт своего зерна в Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и Иран.

Как сообщает казахстанское бюро Report об этом на брифинге в среду сообщил вице-премьер, министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин.

"Наиболее заметный рост поставок за период с сентября 2024 года по 10 августа 2025 года отмечен в Узбекистан (+34%, до 3,7 млн тонн), Таджикистан (+47%, до 1,395 млн тонн), Афганистан (+52%, до 329 тыс. тонн) и Кыргызстан (в 2,1 раза, до 262 тыс. тонн). Экспорт в Иран вырос в 16 раз (до 974 тыс. тонн), а в Азербайджан — в 121 раз (до 728 тыс. тонн)", - сказал Жумангарин.

В целом, по данным АО "НК "Қазақстан темір жолы", за отчетный период объем экспорта зерна и муки в зерновом эквиваленте составил 12,6 млн тонн, что на 33% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (9,5 млн тонн).