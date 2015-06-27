Семь человек погибли, трое ранены в ДТП с микроавтобусом в Таиланде

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Семь граждан Таиланда погибли, трое ранены в результате аварии микроавтобуса на автотрассе, ведущей в столицу страны Бангкок из северных провинций. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, информацию об этом передает интернет-версия газеты Bangkok Post.

В микроавтобусе были найдены тела семерых погибших, в том числе водителя, и трое раненых, которых немедленно доставили в ближайшую больницу. Второго участника ДТП, о котором рассказали раненые пассажиры — десятиколесного грузовика с прицепом — на момент приезда полиции на месте происшествия не было.

По словам пассажиров микроавтобуса, его водитель не справился с управлением при развороте и врезался в заднюю часть грузовика, следовавшего на большой скорости. Удар отбросил микроавтобус на бетонный барьер.