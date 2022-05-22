О нас

Сельскохозяйственное производство в Нахчыване выросло на 3,9 процента

Сельскохозяйственное производство в Нахчыване выросло на 3,9 процента В январе-апреле текущего года в Нахчыванской Автономной Республике произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 46 миллионов 559 тысяч 100 манатов, что на 3,9 процента больше, чем за соответствующий период 2021 года.
АПК
22 мая 2022 г. 04:42
Сельскохозяйственное производство в Нахчыване выросло на 3,9 процента

В январе-апреле текущего года в Нахчыванской Автономной Республике произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 46 миллионов 559 тысяч 100 манатов, что на 3,9 процента больше, чем за соответствующий период 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственном комитете статистики Нахчыванской АР.

За этот период производство мяса в живом весе составило 8 837 тонн, молока - 26 950 тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года производство мяса увеличилось на 6,2 процента, а молока - на 1,4 процента.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Казахстан призывает страны СНГ снизить неоправданную конкуренцию на аграрных рынках
Казахстан призывает страны СНГ снизить неоправданную конкуренцию на аграрных рынках
21 мая 2022 г. 15:34
Азербайджан увеличил прибыль от экспорта удобрений более чем в 16 раз
Азербайджан увеличил прибыль от экспорта удобрений более чем в 16 раз
21 мая 2022 г. 10:40
Азербайджанец впервые в мире разработал устройство для экономного использования воды
ВидеоАзербайджанец впервые в мире разработал устройство для экономного использования воды
20 мая 2022 г. 16:58
Россия снижает пошлину на экспорт пшеницы
Россия снижает пошлину на экспорт пшеницы
20 мая 2022 г. 13:09
Министр сельского и лесного хозяйства Турции посетит Карабах
Министр сельского и лесного хозяйства Турции посетит Карабах
19 мая 2022 г. 16:48
В рамках Caspian Agro 2022 состоялись панельные обсуждения
ФотоВ рамках Caspian Agro 2022 состоялись панельные обсуждения
19 мая 2022 г. 14:56
Студенты из Азербайджана ознакомятся с опытом Израиля в ведении сельского хозяйства
Студенты из Азербайджана ознакомятся с опытом Израиля в ведении сельского хозяйства
19 мая 2022 г. 13:11
Министр: Израиль готов делиться опытом с Азербайджаном в сфере управления водными ресурсами
Министр: Израиль готов делиться опытом с Азербайджаном в сфере управления водными ресурсами
19 мая 2022 г. 09:33
Одед Форер: Азербайджан и Израиль разработают план по сотрудничеству в сельском хозяйстве
Одед Форер: Азербайджан и Израиль разработают план по сотрудничеству в сельском хозяйстве
19 мая 2022 г. 09:15
В Нахчыване поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 6,6%
В Нахчыване поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 6,6%
19 мая 2022 г. 07:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi