Сельскохозяйственное производство в Нахчыване выросло на 3,9 процента

В январе-апреле текущего года в Нахчыванской Автономной Республике произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 46 миллионов 559 тысяч 100 манатов, что на 3,9 процента больше, чем за соответствующий период 2021 года.

В январе-апреле текущего года в Нахчыванской Автономной Республике произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 46 миллионов 559 тысяч 100 манатов, что на 3,9 процента больше, чем за соответствующий период 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственном комитете статистики Нахчыванской АР.

За этот период производство мяса в живом весе составило 8 837 тонн, молока - 26 950 тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года производство мяса увеличилось на 6,2 процента, а молока - на 1,4 процента.