Сельскохозяйственное производство в Нахчыване выросло на 3,6 процента

В январе-августе 2022 года в Нахчыванской Автономной Республике произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 354 миллиона 489 тысяч 800 манатов, что на 3,6 процента больше, чем за соответствующий период 2021 года.

В январе-августе 2022 года в Нахчыванской Автономной Республике произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 354 миллиона 489 тысяч 800 манатов, что на 3,6 процента больше, чем за соответствующий период 2021 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат автономной республики.

За этот период производство мяса в живом весе составило 16 563 тонны, молока - 71 266 тонн. По сравнению с соответствующим периодом 2021 года производство мяса увеличилось на 8 процентов, молока - на 1,5 процента.