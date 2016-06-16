​Сельскохозяйственное производство в Азербайджане выросло на 6%

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ За январь-май этого года объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в годовом исчислении вырос на 5,8%, в том числе продукции растениеводства – на 24,0%, животноводства - 3,3%.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по состоянию на 1 июня в Азербайджане яровые культуры посеяны на площади 359,6 тыс. гектаров. За этот период зерновые и зернобобовые культуры (с учетом кукурузы) посеяны на площади 23,2 тыс. гектаров, картофель - 60,8 тыс. гектаров, овощи - 71,2 тыс. гектаров, бахчевые культуры - 25,1 тыс. гектаров, хлопок - 50,9 тыс. гектаров, сахарная свекла - 6,8 тыс. гектаров, подсолнечник - 67,5 тыс. гектаров, табак – 2,1 тыс. гектаров.

В то же время на 1 июня собрано 78,0 тыс. тонн или на 66,4 тыс. тонн больше зерновых и зернобобовых (с учетом кукурузы). Это в 6,7 раз больше по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год. За этот период также собрано 55,6 тыс. тонн (сокращение на 1,1 тыс. тонн) картофеля, 100,6 тыс. тонн (рост на 13,8 тыс. тонн) овощей, 11,3 (рост на 1,6 тыс. тонн) ягод и фруктов, 404,3 тонны (рост на 152,5 тонны) листьев зеленого чая.

За январь-май этого года производство мяса выросло на 2,7% - до 183,6 тыс. тонн, молока – на 3,5% - до 813,8 тыс. тонн, яиц – на 5,4% - до 694,6 млн. единиц, шерсти – на 1,7% - до 13,1 тыс. тонн.