Германо-азербайджанская торговая палата ожидает 5-процентный рост в агросекторе

В 2019-2020 годах в сферах сельского хозяйства, охоты и рыболовства в Азербайджане ожидается рост на 4,7%.

Как сообщает Report, об этом говорится в специальном издании Германо-азербайджанской торговой палаты Market Analysis Azerbaijan 2019 ("Анализ рынка Азербайджан-2019").

Согласно документу, в 2015-2018 годах в указанных отраслях среднегодовой рост составил 4,6%: "В 2019–2020 годах правительство прогнозирует рост примерно на 4,7% в год. В структуре добавленной стоимости доля сфер сельского хозяйства, охоты и рыболовства составила 5,5% в 2017 году, которые обеспечили занятость 1,8 млн человек. Это охватывает 2/5 рабочей силы Азербайджана и показывает низкую эффективность сельскохозяйственного производства. В отчете Всемирного банка говорится, что Азербайджан может увеличить производство продовольствия более чем в три раза, эффективно используя свои возможности".