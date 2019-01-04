Айдын Велиев: Высокая себестоимость отечественного мяса птицы препятствует экспорту

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Высокая себестоимость производимого в Азербайджане мяса птицы препятствует его экспорту.

Об этом заявил Report председатель Общества птицеводов Азербайджана Айдын Велиев.

"В настоящее время отечественные бройлерные предприятия работают над тем, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Вместе с тем также ведется работа по снижению себестоимости продукта и началу экспорта. В связи с этим мы обратились в ряд структур. Если снизить затраты на производство мяса птицы, снизится и его себестоимость и продукция пойдет на экспорт. Корма для птицы завозятся из-за рубежа, и если применять таможенные льготы, себестоимость можно снизить. Продукция упадет в цене и на местном рынке", - сказал он.

По словам А.Велиева, в отличие от мяса птицы, отечественные бройлерные предприятия могут экспортировать яйца: "Сейчас годовой спрос на яйца в Азербайджане составляет 1,3 млрд штук, а внутреннее производство равно 1,5 млрд".