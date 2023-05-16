Счетная палата: В Нахчыване не создан ИСЭСХ

В Нахчыванской АР указы президента страны по субсидиям в аграрной сфере не были реализованы должным образом.

В Нахчыванской АР указы президента страны по субсидиям в аграрной сфере не были реализованы должным образом.

Как сообщает Report, к такому выводу Счетная палата пришла после проверок в местном министерстве сельского хозяйства.

"Так, не выполнены указ главы государства от 27 июня 2019 года “О создании нового механизма субсидирования в аграрной сфере” и утвержденные указом требования о "Порядке субсидирование сельскохозяйственного производства" и других законодательных актов, не внедрена Информационная система электронного сельского хозяйства (ИСЭСХ), в министерстве не создана соответствующая рабочая группа, информация в средствах массовой информации не публиковалась, мониторинг и оценка по сельскохозяйственным производителям не проводились", - отмечается в сообщении.