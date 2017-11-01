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    Сбор хлопка в Азербайджане увеличился на 72%

    В страну ввезена техника стоимостью 18 млн манатов для производства сахарной свеклы

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ По данным на утро сегодняшнего дня, в хлопковые пункты Азербайджана сдано 154,1 тыс. тонн хлопка. В прошлом году этот показатель составил 89,5 тыс. тонн (рост на 72,2%).

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр сельского хозяйства Гейдар Асадов.

    По словам Г. Асадова, в ближайшие дни эта цифра превысит 160 тыс. тонн в зависимости от погодных условий: "Сейчас мы осуществили сбор в объеме 70-80% существующего потенциала".

    Министр отметил, что спрос фермеров на технику меняется из года в год в зависимости от поставленных задач. На данный момент в страну ввезена техника стоимостью 18 млн манатов для производства сахарной свеклы. 

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