Сбор хлопка в Азербайджане увеличился на 72%

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ По данным на утро сегодняшнего дня, в хлопковые пункты Азербайджана сдано 154,1 тыс. тонн хлопка. В прошлом году этот показатель составил 89,5 тыс. тонн (рост на 72,2%).

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр сельского хозяйства Гейдар Асадов.

По словам Г. Асадова, в ближайшие дни эта цифра превысит 160 тыс. тонн в зависимости от погодных условий: "Сейчас мы осуществили сбор в объеме 70-80% существующего потенциала".

Министр отметил, что спрос фермеров на технику меняется из года в год в зависимости от поставленных задач. На данный момент в страну ввезена техника стоимостью 18 млн манатов для производства сахарной свеклы.