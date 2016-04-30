​Саудовские силовики предотвратили теракт

Баку.30 Апреля. REPORT.AZ/Силы безопасности Саудовской Аравии в пятницу предотвратили теракт, ликвидировав двоих подозреваемых в его подготовке, Как передает Report, ссылкой на заявление МВД страны.

Силовики наблюдали за перемещением двух автомобилей в округе Асир на юго-западе страны. Как сообщили в МВД, в одной из машин была заложена взрывчатка.

Водители автомобилей, знавшие, что за ними ведется наблюдение, открыли огонь по саудовским правоохранителям, началась погоня. На место прибыл вертолет сил безопасности. Спустя некоторое время злоумышленники съехали на обочину и выбежали из машин, после чего в одной из них сработало взрывное устройство.

Оба подозреваемых отказались сложить оружие и были убиты в ходе перестрелки. Личности предполагаемых террористов пока не установлены.