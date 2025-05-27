Сахиль Бабаев: Система субсидий и субсидирование продукции будут расширены

В Азербайджане ведутся работы по расширению системы субсидий и субсидирования продукции.

В Азербайджане ведутся работы по расширению системы субсидий и субсидирования продукции.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год" на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

По его словам, в 2024 году на сельскохозяйственный сектор выделено 1,1 млрд манатов, из которых около 500 млн манатов предоставлено фермерам в виде субсидий: "Эффективность субсидий постоянно анализируется, и ведутся работы по приведению системы к результативной форме. Для детального анализа функционального уровня успешности субсидий необходима обширная база данных. Но в целом могу сказать, что сегодня примерно 30% населения занято в сельском хозяйстве. Хотя эта цифра не определена полным учетом, но предположительно находится на этом уровне".