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Садоводы-эксперты Азербайджана находятся с визитом в Пакистане

Садоводы-эксперты Азербайджана находятся с визитом в Пакистане 17:32
АПК
24 июля 2023 г. 18:07
Садоводы-эксперты Азербайджана находятся с визитом в Пакистане

Сегодня делегация азербайджанских специалистов по садоводству прибыла с визитом в Пакистан.

Как передает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом сообщил премьер-министра этой страны Шахбаз Шериф, отметив, что визит состоялся по его приглашению.

"Мы хотим изучить их опыт, чтобы сделать Карачи, Пешавар, Кветту и Лахор такими же прекрасными, как Баку", - отметил Ш.Шериф.

Премьер также коснулся проведенных недавно плодотворных переговоров с президентом Азербайджана, отметив, что правительство выдало самолетам ЗАО "Азербайджанские авиалинии" разрешение приземляться в Исламабаде, Лахоре и Карачи. Он добавил, что это будет значительно способствовать развитию туризма и инвестиций и обмену делегациями между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bağçılıq üzrə mütəxəssisləri Pakistanda səfərdədir

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