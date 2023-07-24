Садоводы-эксперты Азербайджана находятся с визитом в Пакистане

17:32

Сегодня делегация азербайджанских специалистов по садоводству прибыла с визитом в Пакистан.

Как передает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом сообщил премьер-министра этой страны Шахбаз Шериф, отметив, что визит состоялся по его приглашению.

"Мы хотим изучить их опыт, чтобы сделать Карачи, Пешавар, Кветту и Лахор такими же прекрасными, как Баку", - отметил Ш.Шериф.

Премьер также коснулся проведенных недавно плодотворных переговоров с президентом Азербайджана, отметив, что правительство выдало самолетам ЗАО "Азербайджанские авиалинии" разрешение приземляться в Исламабаде, Лахоре и Карачи. Он добавил, что это будет значительно способствовать развитию туризма и инвестиций и обмену делегациями между двумя странами.