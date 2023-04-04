С начала реализации "зерновой сделки" поставки из Украины составили 26,3 млн тонн

С момента подписания соглашения по поставкам зерновых (22 июля 2022 года) Украина экспортировала более 26,3 млн тонн агропродукции. Поставки осуществлялись для нуждающихся стран - Йемена, Сомали, Кении, Эфиопии, Бангладеш, Судана.

С момента подписания соглашения по поставкам зерновых (22 июля 2022 года) Украина экспортировала более 26,3 млн тонн агропродукции. Поставки осуществлялись для нуждающихся стран - Йемена, Сомали, Кении, Эфиопии, Бангладеш, Судана.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

"Стартовал девятый месяц действия "морского зернового коридора". За 8 месяцев действия Стамбульской инициативы, подписанной Украиной, Турцией и ООН, морским путем потребителям доставлено 26,3 млн тонн аграрной продукции, в частности: 12,9 млн тонн кукурузы, 7,3 млн тонн пшеницы", - написал он в соцсетях.

Он отметил, что в марте Украина отправила иностранным заказчикам продукции на 500 тыс. тонн больше, чем в феврале, а именно 3,8 млн тонн, в том числе 2,3 млн тонн кукурузы и 908 тыс. тонн пшеницы.

Отметим, что 22 июля в Стамбуле в присутствии Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции. Соглашение, которое реализуется при координации Турции, направлено на урегулирование мирового продовольственного кризиса.