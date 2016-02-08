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    ​Рыбная ловля в Азербайджане сократилась на 36%

    В прошлом году рыбаки заплатили за выделенные квоты 26,7 тыс. манатов

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Фактический объем рыбной ловли в Азербайджане в прошлом году составил 565,6 тонн против выданной 156 физическим и юридическим лицам квоты в объеме 677,9 тонн в соответствии с правилами пользования рыбными и другими водными ресурсами. 

    Об этом сообщили Report в Государственном комитете статистики (ГКС) Азербайджана.

    Отмечено, что в 2015 году объемы рыбной ловли по квоте сократились на 35,8% по сравнению с 2014 годом. За отчетный период выловлено 138 тонн кильки, 118 тонн сельди, 116 тонн кутума, 78 тонн кефали и других видов рыбы.

    В прошлом году рыбаки заплатили за выделенные квоты 26,7 тыс. манатов. 

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