Руслан Мирсаяпов: В этом году Азербайджан поставит в Россию рекордные объемы агропродукции

В этом году ожидается очередной рекордный показатель по объемам поставок сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию.

В этом году ожидается очередной рекордный показатель по объемам поставок сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию.

Об этом Report сообщил торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов.

По его словам, каждую неделю в Азербайджан приезжают импортеры агропродукции из России: "В настоящее время в России большой спрос на агропродукцию, и российские компании занимаются поставками из многих стран, в том числе и из Азербайджана. Я знаю, что Азербайджанское агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики проводит важную работу в этом направлении. AZPROMO собирает азербайджанских производителей аграрной продукции и проводит презентации для российских компаний. Растет интерес к поставкам аграрной продукции из Азербайджана в Россию".

Мирсаяпов рассказал об ожидаемых бизнес-форумах между Азербайджаном и Россией: "Азербайджано-российский межрегиональный форум проводился ежегодно. Из-за ограничений, введенных в связи с пандемией, в последний раз, к сожалению, состоялся в 2020 году. Надеемся, что до конца этого года Азербайджан примет очередной межрегиональный форум".

Напомним, что в 2021 году торговый оборот между Азербайджаном и Россией составил 2 млрд 995 млн 131 тысячу долларов США. Экспорт в Россию за этот период составил 920 млн 819 тысяч долларов США, а импорт - 2 млрд 074 млн 311 тысяч долларов США.