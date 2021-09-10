Руководители Россельхознадзора и АПБА провели встречу в видеоформате

Сегодня в видеоформате прошли переговоры между Россельхознадзором и руководителем аппарата Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Эльханом Микаиловым.

Сегодня в видеоформате прошли переговоры между Россельхознадзором и руководителем аппарата Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Эльханом Микаиловым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Россельхознадзор.

Россельхознадзор в ходе переговоров выразил обеспокоенность выявлением карантинных объектов в азербайджанских нектаринах и абрикосах.

Российская сторона попросила принять меры для недопущения в дальнейшем отправок на территорию РФ зараженных грузов, в том числе контролировать каждую высылаемую в Россию партию, а также провести расследование причин случившегося и проинформировать о его результатах.