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Руководители Россельхознадзора и АПБА провели встречу в видеоформате

Руководители Россельхознадзора и АПБА провели встречу в видеоформате Сегодня в видеоформате прошли переговоры между Россельхознадзором и руководителем аппарата Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Эльханом Микаиловым.
АПК
10 сентября 2021 г. 18:19
Руководители Россельхознадзора и АПБА провели встречу в видеоформате

Сегодня в видеоформате прошли переговоры между Россельхознадзором и руководителем аппарата Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Эльханом Микаиловым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Россельхознадзор.

Россельхознадзор в ходе переговоров выразил обеспокоенность выявлением карантинных объектов в азербайджанских нектаринах и абрикосах.

Российская сторона попросила принять меры для недопущения в дальнейшем отправок на территорию РФ зараженных грузов, в том числе контролировать каждую высылаемую в Россию партию, а также провести расследование причин случившегося и проинформировать о его результатах.

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Версия на азербайджанском языке "Rosselxoznadzor" və AQTA rəsmiləri arasında görüş keçirilib

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