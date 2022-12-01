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Депутат: В супермаркетах указанная на товаре цена отличается от его стоимости на кассе

Депутат: В супермаркетах указанная на товаре цена отличается от его стоимости на кассе В некоторых супермаркетах Азербайджана цена на товаре отличается от реальной цены оплаты.
АПК
1 декабря 2022 г. 14:32
Депутат: В супермаркетах указанная на товаре цена отличается от его стоимости на кассе

В некоторых супермаркетах Азербайджана цена на товаре отличается от реальной цены оплаты.

Как сообщает Report, об этом депутат Руфат Гулиев сказал на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и аграрной политике.

"Берешь бутылку воды, написано 90 гяпиков, приходишь на кассу - уже 1,10 маната. Граждане все чаще обращаются с такими жалобами", - говорит депутат.

По его словам, еще одной проблемой является продажа просроченных продуктов в супермаркетах: "Эта проблема должна быть решена раз и навсегда. Сколько раз я сталкивался с тем, что на товарах перебивают дату производства".

Другой депутат Али Масимли сказал, что генетически модифицированные продукты следует вытеснять экологически чистыми продуктами, произведенными на освобожденных от оккупации территориях.

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Версия на азербайджанском языке Rüfət Quliyev: "Supermarketlərdə məhsulun üzərindəki qiymət real ödəniş qiymətindən fərqlənir"

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