Руфат Гулиев: Пока фермеры получают кредит, сезон урожая завершается

"Когда фермеры в Азербайджане хотят взять кредит в размере 5-10 тыс. манатов, у них требуют столько документов, что пока кредит получат, сезон урожая завершается".

"Когда фермеры в Азербайджане хотят взять кредит в размере 5-10 тыс. манатов, у них требуют столько документов, что пока кредит получат, сезон урожая завершается".

Как сообщает Report, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал депутат Руфат Гулиев.

"Предлагаю кредиты на небольшие суммы давать по специальной программе. Например, кредиты до 25 тыс. манатов могут выделяться в течение двух недель. На прошлой неделе, когда председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов был здесь, я поднял этот вопрос", - отметил он.