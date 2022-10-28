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Руфат Гулиев: Пока фермеры получают кредит, сезон урожая завершается

Руфат Гулиев: Пока фермеры получают кредит, сезон урожая завершается "Когда фермеры в Азербайджане хотят взять кредит в размере 5-10 тыс. манатов, у них требуют столько документов, что пока кредит получат, сезон урожая завершается".
АПК
28 октября 2022 г. 13:41
Руфат Гулиев: Пока фермеры получают кредит, сезон урожая завершается

"Когда фермеры в Азербайджане хотят взять кредит в размере 5-10 тыс. манатов, у них требуют столько документов, что пока кредит получат, сезон урожая завершается".

Как сообщает Report, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал депутат Руфат Гулиев.

"Предлагаю кредиты на небольшие суммы давать по специальной программе. Например, кредиты до 25 тыс. манатов могут выделяться в течение двух недель. На прошлой неделе, когда председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов был здесь, я поднял этот вопрос", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Rüfət Quliyev: “Fermerlər krediti alınca məhsul mövsümü bitir”

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