Рост аграрного сектора в Азербайджане превысил 4%

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре этого года стоимость сельхозпродукции в фактических ценах в Азербайджане составила 5 674 млн манатов, из них 2 900,6 млн манатов пришлось на долю продукции растениеводства, 2 773,4 млн манатов - животноводства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата.

Аграрный сектор за последний год вырос на 4,3%, в том числе производство растительной продукции - на 5,8%, животноводческой - на 2,7%.