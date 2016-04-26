​Россия выдвинула новые фитосанитарные требования перед Азербайджаном

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "Сотрудники Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) дважды в этом году - в марте и апреле - посетили с визитом Азербайджан. Основной целью визита является выявление и предотвращение экспорта в Россию продукции турецкого происхождения под видом азербайджанской".

Об этом сообщил Report глава Государственной службы фитосанитарного надзора (ГСФН) при министерстве сельского хозяйства Джамал Гулиев.

Он отметил, что в ходе визитов делегация посетила бакинские села, ознакомилась с технологиями выращивания предназначенных на экспорт овощей. Делегация также нанесла визит в лаборатории Государственной службы, где ознакомилась со способами лабораторных проверок растительной продукции и оборудованием.

Российские представители, в свою очередь, отметили, что Россия намерена увеличить объемы импорта азербайджанской сельхозпродукции.

По словам начальника службы, они внесли ясность в беспокоящий российскую сторону вопрос о реэкспорте турецких помидоров под видом азербайджанских после введенных Россией санкций в отношении турецких товаров: "Мы заверили их, что данным вопросом занимается группа специалистов ГСФН. Вся продукция проверяется в лабораториях, и сертификат выдается только на помидоры азербайджанского происхождения".

Глава ГСФН сообщил, что Россельхознадзор выдвинул новые требования перед Азербайджаном к экспорту растительной продукции: "Во-первых, они требуют полную информацию о теплицах и хозяйствах, в которых производится растительная продукция. Во-вторых, продукция должна расфасовываться в специальные тары производителя и маркироваться в соответствии с требованиями Таможенного союза. Согласно последнему пункту, в фитосанитарном сертификате на растительную продукцию необходимо указывать название и адрес производителя".

Отметим, что в связи с этим ГСФН направил обращение предпринимателям Азербайджана, в котором призвал их не допускать реэкспорт какой-либо продукции под видом азербайджанской, обеспечить выполнение требования по расфасовке продукции в тару производителя и не создавать условий для использования принадлежащей им тары посторонними дельцами: "Иначе на повестку дня может встать вопрос о временном запрете России на экспорт азербайджанской сельхозпродукции".