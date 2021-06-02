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Россия вводит плавающую экспортную пошлину на зерно

Россия вводит плавающую экспортную пошлину на зерно До 30 июня действует тарифная квота на вывоз зерновых в объеме 17,5 млн тонн
АПК
2 июня 2021 г. 10:44
Россия вводит плавающую экспортную пошлину на зерно

Введение плавающей экспортной пошлины на пшеницу, меслин, ячмень и кукурузу, которая начинает работать с 2 июня, позволит предотвратить влияние мировых цен на внутренний рынок.

Как передает Report, об этом заявил замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев.

"Главная цель созданного нами вместе с коллегами из Минсельхоза демпферного механизма - предотвратить перенос колебаний внешних цен на продукты на внутренний рынок. Он позволит оперативно и в автоматическом режиме корректировать ставки экспортных пошлин в зависимости от скачков мировых цен. При этом мы даем производителям зерна и экспортерам ясную экономическую модель, которая позволит планировать инвестиции для развития производства и участвовать в международных тендерах. Важно, что средства, полученные в виде доходов от экспортной пошлины, будут возвращены в сельское хозяйство в виде субсидий, которые будут рассчитываться в зависимости от объемов производства", - отметил Ильичев, слова которого передает пресс-служба министерства.

Сейчас применяется тарифная квота на вывоз зерновых в объеме 17,5 млн тонн (срок ее действия завершается 30 июня текущего года). При превышении квоты действует ставка вывозной пошлины в размере 50%, но не менее 100 евро за тонну. При этом по 1 июня 2021 года "внутриквотные" ставки в отношении пшеницы и меслина были установлены в размере 50 евро за тонну, в отношении ячменя - 10 евро за тонну, в отношении кукурузы - 25 евро за тонну.

"Принятые правительством меры уже позволили стабилизировать цены на внутреннем рынке продовольственной продукции. Так, при растущих мировых ценах на пшеницу (средние фьючерсные цены в Чикаго с января по май текущего года увеличились на 8%, до 260 долларов США за тонну) внутренняя цена с начала года уменьшилась на 10% и в апреле-мае составила 13,3 тыс. рублей за тонну (181 доллар США по курсу на 1 июня)", - отмечают в Минэкономразвития.

По словам В. Ильичева, введенные меры оказали положительное влияние и на потребительские цены: ежемесячные темпы роста цен на муку замедлились в четыре раза - со средних 1,6% в ноябре 2020-январе 2021 года до 0,4% в феврале-мае 2021 года. По данным Росстата, в апреле цены производителей на пшеницу снизились на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем.

В России с 2 июня 2021 года в отношении пшеницы и меслина, ячменя и кукурузы начинает работать плавающая экспортная пошлина в рамках уже действующего демпферного механизма.

"Внутриквотная" ставка экспортной пошлины будет рассчитываться Минсельхозом России каждую неделю исходя из ценового индекса на пшеницу Национальной товарной биржи. Этот индикатор был запущен в апреле 2021 года и рассчитывается на основании российских экспортных цен в глубоководных портах Черного моря. Предполагается, что с 1 июля соответствующий плавающий механизм будет распространяться на все объемы указанных зерновых культур.

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