Россия ввела квоту на экспорт зерна

Квота на экспорт пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя введена на период с 15 февраля до 30 июня 2021 года

Россия с 15 февраля до 30 июня 2021 года вводит квоту на экспорт пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя в размере 17,5 млн тонн.

Как передает Report со ссылкой на gazeta.ru, ограничения не распространяются на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Данная мера должна помочь стабилизировать цены на муку и хлеб на фоне резко подорожавшего зерна.

Помимо этого, будет введена экспортная пошлина. С понедельника, 15 февраля, экспортируемая пшеница будет облагаться пошлиной в размере 25 евро за тонну, с 1 марта — в 50 евро. С 15 марта мера также коснется кукурузы (25 евро) и ячменя (10 евро). Экспорт ржи пошлиной облагаться не будет.

Кроме того, за пределами квоты будет действовать запретительная пошлина в размере 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.

26 января текущего года стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении ставки вывозной пошлины на пшеницу внутри экспортной квоты с 1 марта 2021 года с 25 до 50 евро за тонну.