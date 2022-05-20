Россия снижает пошлину на экспорт пшеницы

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 25 по 31 мая включительно составит 110,5 доллара США за тонну, на вывоз ячменя и кукурузы — 76,5 доллара США за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 25 по 31 мая включительно составит 110,5 доллара США за тонну, на вывоз ячменя и кукурузы — 76,5 доллара США за тонну.

Как передает Report со ссылкой на 1prime, это следует из данных Минсельхоза.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в 357,9 доллара США за тонну, на ячмень и кукурузу — при цене в 294,3 доллара США за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы России с 18 по 24 мая включительно составляет 111,9 доллара США за тонну, на вывоз ячменя — 76,5 доллара США, кукурузы — 77,3 доллара США за тонну. Ее снижение началось на позапрошлой неделе после почти двух месяцев постоянного роста. Минимальное значение пошлины на экспорт пшеницы из РФ в текущем году действовало в период с 16 по 22 марта: тогда она составляла 86,3 доллара США за тонну.

В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы — 200 долларов США за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов США.

Для расчета пошлин используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже; сами ставки публикуются на сайте Минсельхоза РФ в последний рабочий день недели. Пошлины применяются с третьего рабочего дня после даты их размещения и до начала действия их очередных значений.

Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.