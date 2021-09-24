Россия вновь повышает пошлину на экспорт пшеницы

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 29 сентября по 5 октября включительно составит 53,5 доллара США за тонну, на вывоз ячменя — 35,3 доллара, кукурузы — 46,3 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 29 сентября по 5 октября включительно составит 53,5 доллара США за тонну, на вывоз ячменя — 35,3 доллара, кукурузы — 46,3 доллара за тонну.

Как передает Report, это следует из информации на сайте Минсельхоза РФ.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в размере 276,5 доллара за тонну, на ячмень — при цене в 235,5 доллара США, на кукурузу — 251,2 доллара США за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 22 по 28 сентября включительно установлена на уровне 50,9 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 31 доллар, кукурузы — 47,8 доллара за тонну.

В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая будет действовать в рамках механизма "зернового демпфера". Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы составляет 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов.