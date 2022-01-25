Россельхознадзор вернул в Азербайджан партию перца

Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ООО «ФУД ЛОГИСТИК» в ходе карантинного фитосанитарного контроля, при досмотре отправленного из Азербайджана свежего пе

Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ООО «ФУД ЛОГИСТИК» в ходе карантинного фитосанитарного контроля, при досмотре отправленного из Азербайджана свежего перца весом 13,85 тонны был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande).

Как передает Report со ссылкой на сообщение Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами подведомственного Россельхознадзору федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»).

В соответствии с фитосанитарным законодательством РФ партия заражённого перца возвращена в адрес грузоотправителя на территорию Азербайджана.

Отметим, что западный цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Несмотря на свои маленькие размеры трипсы представляют огромную опасность для большинства разновидностей растений. Атакованные цветы или овощи и фрукты начинают получать меньше питательных веществ и значительно замедляются в развитии. В конечном результате это грозит гибелью растения или значительному снижению урожайности.