О нас
Report Georgia
Аудио новости

Россельхознадзор вернул в Азербайджан партию перца

Россельхознадзор вернул в Азербайджан партию перца Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ООО «ФУД ЛОГИСТИК» в ходе карантинного фитосанитарного контроля, при досмотре отправленного из Азербайджана свежего пе
АПК
25 января 2022 г. 12:33
Россельхознадзор вернул в Азербайджан партию перца

Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ООО «ФУД ЛОГИСТИК» в ходе карантинного фитосанитарного контроля, при досмотре отправленного из Азербайджана свежего перца весом 13,85 тонны был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande).

Как передает Report со ссылкой на сообщение Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами подведомственного Россельхознадзору федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»).

В соответствии с фитосанитарным законодательством РФ партия заражённого перца возвращена в адрес грузоотправителя на территорию Азербайджана.

Отметим, что западный цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Несмотря на свои маленькие размеры трипсы представляют огромную опасность для большинства разновидностей растений. Атакованные цветы или овощи и фрукты начинают получать меньше питательных веществ и значительно замедляются в развитии. В конечном результате это грозит гибелью растения или значительному снижению урожайности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycandan idxal olunan 14 tona yaxın bibəri geri qaytarıb

Самое читаемое

Гендиректор Института истории: Рамиз Мехтиев занимается интригами на бытовом уровне
Гендиректор Института истории: Рамиз Мехтиев занимается интригами на бытовом уровне
20 января 2022 г. 12:21
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
24 января 2022 г. 12:42
Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку
Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку
20 января 2022 г. 12:03
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
21 января 2022 г. 15:14
Рамиз Мехтиев прокомментировал ряд неприятных инцидентов в Институте истории
Рамиз Мехтиев прокомментировал ряд неприятных инцидентов в Институте истории
19 января 2022 г. 23:41
Задержаны повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву лица
ФотоЗадержаны повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву лица
19 января 2022 г. 08:35
Путин и Пашинян обсудили вопрос демаркации азербайджано-армянской границы
Путин и Пашинян обсудили вопрос демаркации азербайджано-армянской границы
22 января 2022 г. 13:27
Президент Азербайджана открыл памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
ФотоПрезидент Азербайджана открыл памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
18 января 2022 г. 20:50
Начали действовать регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории
ФотоНачали действовать регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории
24 января 2022 г. 06:52
Как Азербайджан будет обеспечивать продовольственную безопасность?
Как Азербайджан будет обеспечивать продовольственную безопасность?
22 января 2022 г. 13:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi