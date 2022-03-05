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Россия увеличивает импорт овощей из Азербайджана и Турции

Россия увеличивает импорт овощей из Азербайджана и Турции Россия увеличит импорт овощей из Турции, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Египта, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.
АПК
5 марта 2022 г. 08:48
Россия увеличивает импорт овощей из Азербайджана и Турции

Россия увеличит импорт овощей из Турции, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Египта, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

В заявлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) говорится, что всего 9 стран увеличат импорт овощей.

Кроме того, из Турции будут импортированы помидоры, перец, тыква и баклажаны.

В список, опубликованный Россельхознадзором, вошли Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Египет, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан.

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Версия на английском языке Russia increases import of vegetables from Azerbaijan and Turkiye
Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycan və Türkiyədən tərəvəz idxalını artırır

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