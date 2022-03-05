Россия увеличивает импорт овощей из Азербайджана и Турции

Россия увеличит импорт овощей из Турции, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Египта, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.

Россия увеличит импорт овощей из Турции, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Египта, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

В заявлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) говорится, что всего 9 стран увеличат импорт овощей.

Кроме того, из Турции будут импортированы помидоры, перец, тыква и баклажаны.

В список, опубликованный Россельхознадзором, вошли Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Египет, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан.