О нас

Россия увеличила импорт из Азербайджана оливкового масла

Россия увеличила импорт из Азербайджана оливкового масла Из-за дефицита оливкового масла в России увеличился импорт этого продукта из Азербайджана.
АПК
27 января 2023 г. 14:17
Россия увеличила импорт из Азербайджана оливкового масла

Из-за дефицита оливкового масла в России увеличился импорт этого продукта из Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на национальном форуме экспортеров и импортеров в Баку сказала директор ООО "Генри МР" Татьяна Ткаченко.

По ее словам, после 24 февраля прошлого года (с началом российско-украинской войны) страна столкнулась с проблемами импорта продукции многих отраслей: "Одной из них было оливковое масло".

T.Ткаченко подчеркнула, что проблем с импортом оливкового масла из Азербайджана нет: "Однако с импортом из Казахстана и даже Беларуси иногда возникают трудности".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiya zeytun yağı qıtlığı səbəbindən Azərbaycandan idxalı artırıb

Другие новости из категории

В прошлом году на ярмарках Из села в город продукцию представили около 1400 фермеров
В прошлом году на ярмарках "Из села в город" продукцию представили около 1400 фермеров
26 января 2023 г. 15:47
В Азербайджане увеличится площадь земель, на которых применяется пивотная система орошения
В Азербайджане увеличится площадь земель, на которых применяется пивотная система орошения
26 января 2023 г. 14:31
Минсельхоз открыт к обсуждению проблем с субсидиями
Минсельхоз открыт к обсуждению проблем с субсидиями
26 января 2023 г. 13:19
Депутат: Посредники контролируют ярмарки и необоснованно повышают цены
Депутат: Посредники контролируют ярмарки и необоснованно повышают цены
26 января 2023 г. 12:46
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
24 января 2023 г. 17:33
В Азербайджане разработан рамочный документ по предотвращению продовольственных потерь
В Азербайджане разработан рамочный документ по предотвращению продовольственных потерь
24 января 2023 г. 15:09
В Азербайджане предлагается расширить применение дронов в агарной сфере
В Азербайджане предлагается расширить применение дронов в агарной сфере
24 января 2023 г. 13:26
Эльхан Микаилов: АПБА тесно сотрудничает с Турцией в реализации проектов
Эльхан Микаилов: АПБА тесно сотрудничает с Турцией в реализации проектов
24 января 2023 г. 12:29
В Гобустане началась продажа коров абердин-ангусской породы
ФотоВ Гобустане началась продажа коров абердин-ангусской породы
23 января 2023 г. 16:43
В Азербайджане увеличена площадь посевов озимой пшеницы
В Азербайджане увеличена площадь посевов озимой пшеницы
22 января 2023 г. 19:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi