Россия увеличила импорт из Азербайджана оливкового масла

Из-за дефицита оливкового масла в России увеличился импорт этого продукта из Азербайджана.

Из-за дефицита оливкового масла в России увеличился импорт этого продукта из Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на национальном форуме экспортеров и импортеров в Баку сказала директор ООО "Генри МР" Татьяна Ткаченко.

По ее словам, после 24 февраля прошлого года (с началом российско-украинской войны) страна столкнулась с проблемами импорта продукции многих отраслей: "Одной из них было оливковое масло".

T.Ткаченко подчеркнула, что проблем с импортом оливкового масла из Азербайджана нет: "Однако с импортом из Казахстана и даже Беларуси иногда возникают трудности".