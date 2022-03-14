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Россия снизила экспорт пшеницы на 30,9%

Россия снизила экспорт пшеницы на 30,9% Россия с начала 2021-2022 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2021 года) по 10 марта экспортировала 23 миллиона тонн пшеницы, что на 30,9% ниже показателя на аналогичную дату прошлого сезона.
АПК
14 марта 2022 г. 19:00
Россия снизила экспорт пшеницы на 30,9%

Россия с начала 2021-2022 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2021 года) по 10 марта экспортировала 23 миллиона тонн пшеницы, что на 30,9% ниже показателя на аналогичную дату прошлого сезона.

Как передает Report, об этом говорится в мониторинге Минсельхоза РФ.

"По оперативным данным ФТС России на 10 марта 2022 года, в текущем 2021-2022 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 28,1 миллиона тонн, что на 30,3% ниже, чем за аналогичный период предшествующего сезона. Объем экспорта пшеницы за сезон составил 23 миллиона тонн, что на 30,9% ниже уровня аналогичного периода сезона 2020/21", — говорится в данных мониторинга.

При этом экспорт ячменя упал на 34,7% — до 2,9 миллиона тонн, кукурузы – на 21,7%, до 1,8 миллиона тонн.

По данным Международного совета по зерну, которые приводит Минсельхоз, цена на российскую пшеницу четвертого класса (12,5% протеина, FOB Новороссийск) по состоянию на 10 марта составила 405 долларов США за тонну.

При этом неделей ранее, по данным на 3 марта, цена на российскую пшеницу выросла на 65 долларов США — до 390 долларов США за тонну. Экспорт зерна же снижался на 29,5%, до 27,9 миллиона тонн: пшеницы — на 30,7%, до 22,8 миллиона тонн, ячменя – до 2,9 миллиона тонн (-32,6%), кукурузы – до 1,7 миллиона тонн (-13,9%).

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