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Россия снижает пошлину на экспорт пшеницы

Россия снижает пошлину на экспорт пшеницы Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю
АПК
9 июля 2021 г. 15:47
Россия снижает пошлину на экспорт пшеницы

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 14 по 20 июля включительно составит 39,3 доллара США за тонну.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

Пошлина на экспорт ячменя составит 37 долларов США за тонну, кукурузы - 50,6 доллара США за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана, исходя из индикативной цены в размере 256,2 доллара США за тонну, на ячмень - при цене в 237,8 доллара США за тонну, на кукурузу - 259,7 доллара США за тонну. Ставки применяются с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

1 апреля 2021 года Минсельхоз РФ начал тестировать механизм расчета "плавающей" пошлины на экспорт зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 года. С 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины будут еженедельно публиковаться на сайте министерства.

2 июня заработал механизм плавающей пошлины, при котором пошлина на экспорт пшеницы из России взимается при достижении цены на бирже в размере 200 долларов США за тонну, в таком случае пошлина составит 70% от разницы между 200 долларов США и ценой контракта. Для кукурузы и ячменя этот показатель составит 185 долларов США за тонну. Срок действия пошлины не ограничен.

Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведенной продукции.

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