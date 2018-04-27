 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Россия снимает ограничения на поставки турецких томатов

    Россия может разрешить с 1 мая ввоз томатов из Турции без ограничений по предприятиям

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Россия может разрешить с 1 мая ввоз томатов из Турции без ограничений по предприятиям.

    Как сообщает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

    По информации, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю считает возможным разрешить с 1 мая 2018 года ввоз на территорию России томатов турецкого происхождения.

    Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев сообщил, что Россия может разрешить ввоз в страну томатов еще с нескольких турецких предприятий.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi