Россия снимает ограничения на поставки турецких томатов

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Россия может разрешить с 1 мая ввоз томатов из Турции без ограничений по предприятиям.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

По информации, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю считает возможным разрешить с 1 мая 2018 года ввоз на территорию России томатов турецкого происхождения.

Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев сообщил, что Россия может разрешить ввоз в страну томатов еще с нескольких турецких предприятий.