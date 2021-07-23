Россия снижает пошлину на экспорт пшеницы

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 28 июля по 3 августа включительно составит 31,4 доллара США за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 28 июля по 3 августа включительно составит 31,4 доллара США за тонну, на вывоз ячменя — 38,5 доллара США за тонну, кукурузы — 49,9 доллара США за тонну.

Как передает Report, это следует из информации на сайте Минсельхоза РФ.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в размере 244,9 доллара США за тонну, на ячмень — при цене в 240 долларов США за тонну, на кукурузу — 256,4 доллара США за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 21 по 27 июля включительно установлена на уровне 35,2 доллара США за тонну, на вывоз ячменя — 37,5 доллара за тонну, кукурузы — 51,6 доллара США за тонну.

Министерство с начала апреля в информационных целях публикует на своем сайте расчетные ставки вывозных таможенных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу. Информация публикуется в последний рабочий день недели. Ставки применяются, начиная с третьего рабочего дня после дня их размещения, и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая будет действовать в рамках механизма "зернового демпфера". Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы — 200 долларов США за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов США.

Для расчета гибкой пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведённой продукции.