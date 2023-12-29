Россия повысит экспортную пошлину на пшеницу с 11 января

Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 11 января 2024 года повышается до 4 165,9 рубля(46.40$) против действующей с 27 декабря 2023 года по 10 января 2024 года ставки в размере 3 859,7 рубля (42,99$) за тонну.

Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 11 января 2024 года повышается до 4 165,9 рубля(46.40$) против действующей с 27 декабря 2023 года по 10 января 2024 года ставки в размере 3 859,7 рубля (42,99$) за тонну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень будет нулевой, пошлина на кукурузу будет повышена до 1 431,7 рубля (15,95$) против 1 148,6 рубля (12,79$) за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $250 за тонну, на ячмень - $172,3 за тонну, на кукурузу - $195,2 за тонну.

Пошлины будут действовать по 16 января 2024 года включительно.

"Плавающая" пошлина на экспорт зерновых из РФ действует с 2 июня 2021 года. Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю из расчета индикативной цены в соответствии с данными о заключаемых контрактах на Мосбирже.