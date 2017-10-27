Россия с 1 ноября приступает к импорту помидоров из Турции

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Правительство России разрешило ввоз турецких томатов с 1 ноября 2017 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт Кабмина РФ.

"Внесенное изменение позволит, начиная с 1 ноября 2017 года, осуществлять поставки турецких томатов на российский рынок в объеме, определяемом Минсельхозом России, под гарантии компетентного органа Турецкой Республики под контролем Россельхознадзора", - сказано в документе.

Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев сообщил, что объем поставок помидоров из Турции в Россию в 50 тыс. тонн не повлияет на рынок в целом. Он подчеркнул, что Россия импортирует томаты из целого ряда стран, в том числе из Марокко, из Азербайджана, Узбекистана, Белоруссии.