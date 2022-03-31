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Россия резко увеличила поставки сахара из Азербайджана

Россия резко увеличила поставки сахара из Азербайджана В январе этого года из Азербайджана за рубеж было экспортировано 2 тысячи 788,15 тонны сахара на сумму 1,88 миллиона долларов США.
АПК
31 марта 2022 г. 12:49
Россия резко увеличила поставки сахара из Азербайджана

В январе этого года из Азербайджана за рубеж было экспортировано 2 тысячи 788,15 тонны сахара на сумму 1,88 миллиона долларов США.

Согласно расчетам Report, основанным на данных Госкомстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт в стоимостном выражении увеличился на 24%, в количественном – снизился на 9,1%.

Азербайджан продал Туркменистану 2 тысячи 562,5 тонны сахара на сумму 1,64 млн долларов США, России - 224,31 тонны на сумму 239,38 тысячи долларов США, Израилю -1,34 тысячи тонн на сумму 1,7 тысячи долларов США.

По сравнению с показателями того же периода 2021 года, экспорт в Туркменистан увеличился на 25% и 65%, в Россию – в 5,6 раза и 8,2 раза, в Израиль сократился на 10,7% и увеличился на 13,3% соответственно.

За отчетный период Азербайджан закупил 206,39 тонн сахара из 6 стран на общую сумму 130,77 тыс. долларов США. По сравнению с январем прошлого года поставки снизились на 85% и 81,5% соответственно. Это связано с сокращением импорта из Украины (на нее пришлось 22,2% прошлогоднего импорта сахара) и России (29%), которые являются основными рынками поставок. Так, поставки из Украины упали количественно на 78,6 %, из России - на 99,8%. А из Турции, основной страны-поставщика (45%), в первый месяц этого года получена всего тонна сахара, что на 90% меньше, чем в январе прошлого года.

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Версия на английском языке Russia sharply increases sugar imports from Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycandan şəkər tədarükünü kəskin artırıb

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