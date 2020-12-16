Россия разрешила ввоз в страну томатов пяти азербайджанским производителям

С 16 декабря Россельхознадзор разрешает ввоз в Россию томатов с предприятия ООО "Агротерм", расположенного в Хызинском район и еще 4 азербайджанских производителей.

С 17 декабря Россельхознадзор разрешает ввоз в Россию томатов с еще с четырех азербайджанских предприятий.

Как передаёт российское бюро Report, об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что импортировать свою продукцию под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана смогут: "Геотермал" (Кюрдемирский район), Шукуров Илькин Мирзахан (Масаллинский район), ООО "Gp Alfa greenhouse" (Сальянский район), ООО "Hajigabul greenhouse" (Гаджыгабульский район).

Подчеркивается, что в продукции из этих районов ранее не находили насекомых-вредителей.

Накануне ведомство разрешило поставлять в Россию томаты, выращенные ООО "Агротерм" в Хызинском районе.

Напомним, с 10 декабря Россельхознадзор запретил импорт в Россию яблок и томатов из Азербайджана из-за случаев выявления вредителей в продукции.