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Россия продала Сирии зерно из Украины на сумму 40 млн долларов

Россия продала Сирии зерно из Украины на сумму 40 млн долларов Зерно, которое российские войска воруют у украинских фермеров на временно оккупированных территориях, среди прочего вывозится в Сирию, куда Россия отправила уже 100 тыс. тонн пшеницы.
АПК
3 июня 2022 г. 17:57
Россия продала Сирии зерно из Украины на сумму 40 млн долларов

Зерно, которое российские войска воруют у украинских фермеров на временно оккупированных территориях, среди прочего вывозится в Сирию, куда Россия отправила уже 100 тыс. тонн пшеницы.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишет Reuters.

Грузы доставлялись российским судном "Матрос Позынич", которое пришвартовалось в Главном морском порту Сирии Латакия в конце мая.

Данные Refinitiv показывают, что "Матрос Позынич" загрузил пшеницу в порту Севастополь в украинском Крыму, с датой отправления 19 мая и местом выгрузки в Сирии. Спутниковые снимки Planet Labs PBC 29 мая показали, что судно пришвартовано в Латакии.

"Воруют пшеницу с предприятия, на котором собирается пшеница из трех областей Украины в одну партию", – сообщили в посольстве Украины в Бейруте. "Это преступная деятельность".

В посольстве добавили, что они пыталась обратиться к сирийским властям, но так и не получили ответа. За последние три месяца в Сирию поступило более 100 тыс. тонн награбленной украинской пшеницы. С международными ценами на пшеницу в более чем 400 долларов за тонну, такой объем должен был стоить более 40 млн долларов.

Rreuters не удалось получить комментарий по данному вопросу ни в министерствах информации, сельского хозяйства Сирии, ни в порту Латакии.

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Версия на английском языке Ukrainian embassy says Russia ships 'stolen' wheat to Syria

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