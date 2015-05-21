Россия предлагает Азербайджану создание совместного предприятия в аграрном секторе

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Товарооборот между Азербайджаном и Ставропольским краем Российской Федерации составляет 250 млн. долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Ставропольского края Николай Великдань на проходящем в Баку семинаре "Бизнес-миссия российских компаний". Он отметил, что возникла необходимость в повышении этого показателя.

По его словам, этого можно добиться, в первую очередь, за счет зерновых культур, технических культур, минеральных удобрений, скота для разведения: "В последнее время активно импортируются зерновые. Мы считаем, что это важное направление".

"Более важным вопросом является создание совместного предприятия на территории Азербайджана и Ставропольского края в целях развития данных направлений. Это актуальный вопрос, который поможет устранить барьеры", - отметил Н.Великдань.