О нас

Россия практически прекратила поставки зерна в Европу

Россия практически прекратила поставки зерна в Европу Россия после введения ЕС повышенных пошлин практически перестала поставлять в Европу зерно.
АПК
20 ноября 2024 г. 04:21
Россия практически прекратила поставки зерна в Европу

Россия после введения ЕС повышенных пошлин практически перестала поставлять в Европу зерно.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Евростата.

Так, в сентябре российские поставщики зерна отгрузили в государства Евросоюза продукции всего на €21 тыс.

Перед введением ЕС с 1 июля повышенных пошлин на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из РФ и Беларуси европейские страны активно запасались российским зерном.

В июне импорт увеличился почти в два раза — с €6,5 млн до €11,8 млн. В июле и августе он составлял €2,9 млн евро и €3,7 млн.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Баку обсудили климатическое финансирование и поддержку фермеров для развития аграрного сектора
В Баку обсудили климатическое финансирование и поддержку фермеров для развития аграрного сектора
19 ноября 2024 г. 18:19
Министр: Азербайджан ведет переговоры по привлечению инвестиций в аграрный сектор
ФотоМинистр: Азербайджан ведет переговоры по привлечению инвестиций в аграрный сектор
19 ноября 2024 г. 11:49
Мировой экспорт кофе в 2023/24 сезоне вырос почти на 12%
Мировой экспорт кофе в 2023/24 сезоне вырос почти на 12%
19 ноября 2024 г. 10:56
Названа цель климатической инициативы Бакинская гармония для фермеров
Названа цель климатической инициативы "Бакинская гармония" для фермеров
12 ноября 2024 г. 19:12
Азербайджан удвоил экспорт хлопка-волокна
Азербайджан удвоил экспорт хлопка-волокна
12 ноября 2024 г. 11:20
Азербайджан подписал с ФАО Декларацию о намерениях
Азербайджан подписал с ФАО Декларацию о намерениях
12 ноября 2024 г. 11:07
Меджнун Мамедов: Дискуссии на COP29 поддержат аграрный сектор
Меджнун Мамедов: Дискуссии на COP29 поддержат аграрный сектор
12 ноября 2024 г. 09:15
88-летний хлопковод из Билясувара: Гейдар Алиев в свое время подарил мне автомобиль
Фото88-летний хлопковод из Билясувара: Гейдар Алиев в свое время подарил мне автомобиль
10 ноября 2024 г. 17:01
Всемирный банк оценил влияние изменения климата на сельское хозяйство
Всемирный банк оценил влияние изменения климата на сельское хозяйство
6 ноября 2024 г. 12:48
Гусейн Гусейнов: Доля непригодных для сельхозпроизводства земель снизится до 15%
Гусейн Гусейнов: Доля непригодных для сельхозпроизводства земель снизится до 15%
6 ноября 2024 г. 12:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi