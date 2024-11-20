Россия практически прекратила поставки зерна в Европу

Россия после введения ЕС повышенных пошлин практически перестала поставлять в Европу зерно.

Россия после введения ЕС повышенных пошлин практически перестала поставлять в Европу зерно.

Как передает Report , об этом свидетельствуют данные Евростата.

Так, в сентябре российские поставщики зерна отгрузили в государства Евросоюза продукции всего на €21 тыс.

Перед введением ЕС с 1 июля повышенных пошлин на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из РФ и Беларуси европейские страны активно запасались российским зерном.

В июне импорт увеличился почти в два раза — с €6,5 млн до €11,8 млн. В июле и августе он составлял €2,9 млн евро и €3,7 млн.