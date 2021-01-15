Россия повышает пошлины на экспорт зерна

По предложению Минсельхоза, по которому пошлина на экспорт пшеницы могла быть повышена до 45 евро за тонну с 15 марта.

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию приняла решение об установлении пошлин на экспорт зерна из РФ.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом сообщил Союз экспортеров зерна. Так, с 15 февраля в пределах квоты в размере 17,5 млн тонн на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы будет действовать пошлина на пшеницу в 25 евро за тонну.

С 1 марта размер этой пошлины будет повышен до 50 евро за тонну, а с 15 марта вводят пошлины на экспорт кукурузы и ячменя в 25 евро и 10 евро за тонну соответственно. Решение незначительно отличается от предложения Минсельхоза, по которому пошлина на экспорт пшеницы могла быть повышена до 45 евро за тонну с 15 марта.

Аналитики уже начали пересматривать прогнозы экспорта зерна в этом сезоне после новостей о возможном повышении пошлин. Так, «Русагротранс» снизил прогноз экспорта зерна с 51 млн до 48 млн тонн, пшеницы — с 40 млн до 38 млн тонн. «Совэкон» пока снизил оценку вывоза пшеницы с 40,8 млн до 36,3 млн тонн.