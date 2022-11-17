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Россия попросила Китай ускорить работы по зерновому коридору

Россия попросила Китай ускорить работы по зерновому коридору Россия попросила китайскую сторону ускорить работу по сотрудничеству в рамках сухопутного зернового коридора РФ-КНР.
АПК
17 ноября 2022 г. 14:07
Россия попросила Китай ускорить работы по зерновому коридору

Россия попросила китайскую сторону ускорить работу по сотрудничеству в рамках сухопутного зернового коридора РФ-КНР.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

В четверг прошло четвертое заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР. Совещание в формате видео-конференц-связи провели Трутнев и зампремьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа.

В повестке в том числе вопрос, посвященный расширению сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли. Трутнев отметил, что российская сторона готова продолжать наращивать экспорт сельхозпродукции на китайский рынок и в этой связи уделяет особое внимание проекту "Новый сухопутный зерновой коридор Россия-Китай".

"Его ключевым элементом является запуск Забайкальского зернового терминала мощностью 8 млн тонн в год, где можно будет организовать хранение и перегрузку части зерновых культур, следующих в Китай. Это позволит существенно увеличить скорость прохождения грузов. С нашей стороны терминал готов и был открыт на прошедшем Восточном экономическом форуме. Прошу также рассмотреть возможность ускорения работ с вашей стороны", - сказал Трутнев.

Планируемый грузооборот по запущенному в среду железнодорожному трансграничному мосту Нижнеленинское-Тунцзян на первоначальном этапе составит 5,2 млн тонн грузов в год, затем увеличится до 20 млн тонн в год.

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