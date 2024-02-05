О нас

Россия получила из Азербайджана и Турции 13,3 млн яиц

Россия получила из Азербайджана и Турции 13,3 млн яиц Азербайджан и Турция к 5 февраля поставили в Россию 13,3 млн яиц.
АПК
5 февраля 2024 г. 15:31
Россия получила из Азербайджана и Турции 13,3 млн яиц

Азербайджан и Турция к 5 февраля поставили в Россию 13,3 млн яиц.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Россельхознадзор.

"С 1 по 4 февраля через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" поступили очередные партии яиц из Азербайджана в количестве 1,5 млн штук и Турции в количестве 633,6 тыс. штук для дальнейшей реализации на территории России", - говорится в сообщении.

РФ на фоне резкого роста цен на яйца обнулила пошлину на их импорт в первом полугодии 2024 года. Предполагается, что это позволит импортировать 1,2 млрд яиц.

По данным Росстата, в 2023 году яйца в России подорожали в 1,6 раза, в декабре - на 18,2%. В январе потребительские цены начали снижаться. С 10 по 15 января яйца подешевели на 0,2%, впервые с конца июня 2023 года, с 16 по 22 января падение ускорилось до 1,4%, однако с 23 по 29 января темпы снижения цен замедлились до 1%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycan və Türkiyədən 13 milyon ədəddən çox yumurta idxal edib
Версия на английском языке Russia receives 13.3 million eggs from Azerbaijan and Türkiye

Другие новости из категории

Азербайджанские компании представили свою продукцию на выставке Продэкспо-2024 в Москве
ФотоАзербайджанские компании представили свою продукцию на выставке Продэкспо-2024 в Москве
5 февраля 2024 г. 15:41
В Азербайджане застрахованные посевные площади выросли на 43%
В Азербайджане застрахованные посевные площади выросли на 43%
5 февраля 2024 г. 11:27
Азербайджан увеличил импорт сухофруктов из Турции почти на 55%
Азербайджан увеличил импорт сухофруктов из Турции почти на 55%
5 февраля 2024 г. 11:06
В Нахчыване заработал Центр аграрных услуг
ФотоВ Нахчыване заработал Центр аграрных услуг
3 февраля 2024 г. 19:29
Цены на какао-бобы достигли максимума с 1977 года
Цены на какао-бобы достигли максимума с 1977 года
2 февраля 2024 г. 21:30
Азербайджан возобновил импорт семян овощей из двух стран
Азербайджан возобновил импорт семян овощей из двух стран
1 февраля 2024 г. 18:40
За январь 2024 года Азербайджан поставил в Россию 4,2 млн яиц
За январь 2024 года Азербайджан поставил в Россию 4,2 млн яиц
1 февраля 2024 г. 16:31
Азербайджан возобновил экспорт фундука в Бельгию
Азербайджан возобновил экспорт фундука в Бельгию
1 февраля 2024 г. 16:00
Азербайджан начал импорт моркови и репы из Португалии
Азербайджан начал импорт моркови и репы из Португалии
1 февраля 2024 г. 14:50
Азербайджан начал импорт дынь из Индии и Вьетнама
Азербайджан начал импорт дынь из Индии и Вьетнама
31 января 2024 г. 14:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi