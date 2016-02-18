​Россия подозревает Азербайджан в реэкспорте товаров из Турции

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В ходе проверки выполнения обязательств Азербайджана и Ирана по недопущению экспорта продукции растениеводства из Турции установлено, что в январе Азербайджан увеличил поставки томатов в Россию в пять раз.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По информации, российскому ведомству непонятно, каким образом закавказская республика могла так резко увеличить поставки тепличных томатов. Причем в фитосанитарных сертификатах страны утверждается, что продукция имеет азербайджанское происхождение.

Россельхознадзор уже направил властям Азербайджана письмо по этому поводу. Данкверт не исключает выезда российских инспекторов для проверки мест производства томатов в Азербайджане, с тем чтобы перекрыть реэкспортный канал.

В то же время проверка товаров из Ирана показала, что эта страна выполняет свои обязательства по недопущению реэкспорта продукции растениеводства из Турции.

Напомним, поставки овощей, фруктов и ряда других продовольственных товаров из Турции в Россию запрещены с 1 января.