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Россия планирует перезапустить проект "Агроэкспресс" транзитом через Азербайджан

Россия планирует перезапустить проект "Агроэкспресс" транзитом через Азербайджан Российские железные дороги (РЖД) планируют перезапустить проект "Агроэкспресс" с учетом разворота России на Восток, где Азербайджан выступит в качестве транзитной страны.
АПК
28 февраля 2024 г. 15:52
Россия планирует перезапустить проект Агроэкспресс транзитом через Азербайджан

Российские железные дороги (РЖД) планируют перезапустить проект "Агроэкспресс" с учетом разворота России на Восток, где Азербайджан выступит в качестве транзитной страны.

Как передает Report, об этом сообщила советник гендиректора РЖД Алевтина Кириллова в рамках проходящего в Минеральных Водах в рамках XII российско-азербайджанского межрегионального форума.

По ее словам, Азербайджан традиционно экспортирует в РФ большие объемы плодовоовощной продукции. Под нее даже был запущен проект "Агроэкспресс".

"К сожалению, сегодня этот проект развивается не так активно, как мы рассчитывали, но мы планируем его перезапустить с учетом разворота России на Восток и появления новых потребителей российской аграрной продукции", - отметила она.

По ее словам, Азербайджан в этой истории выступит в роли транзита для продукции, и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» получит дополнительную тарифную выручку.

А. Кириллова также подчеркнула, что железнодорожные перевозки между Россией и Азербайджаном всегда демонстрировали свою динамику.

Отметим, что проект "Агроэкспресс" реализуется ООО "Альянс Логистикс" и АО "РЖД Логистика" при поддержке Азербайджано-Российского Делового Совета, АО "Российский экспортный центр", ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ОАО "РЖД". Это совместный проект с Россией является звеном в коридоре "Север-Юг"

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycan ərazisi vasitəsilə "Agroexpress" layihəsini yenidən işə salmağı planlaşdırır

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