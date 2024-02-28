Россия планирует перезапустить проект "Агроэкспресс" транзитом через Азербайджан

Российские железные дороги (РЖД) планируют перезапустить проект "Агроэкспресс" с учетом разворота России на Восток, где Азербайджан выступит в качестве транзитной страны.

Российские железные дороги (РЖД) планируют перезапустить проект "Агроэкспресс" с учетом разворота России на Восток, где Азербайджан выступит в качестве транзитной страны.

Как передает Report, об этом сообщила советник гендиректора РЖД Алевтина Кириллова в рамках проходящего в Минеральных Водах в рамках XII российско-азербайджанского межрегионального форума.

По ее словам, Азербайджан традиционно экспортирует в РФ большие объемы плодовоовощной продукции. Под нее даже был запущен проект "Агроэкспресс".



"К сожалению, сегодня этот проект развивается не так активно, как мы рассчитывали, но мы планируем его перезапустить с учетом разворота России на Восток и появления новых потребителей российской аграрной продукции", - отметила она.



По ее словам, Азербайджан в этой истории выступит в роли транзита для продукции, и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» получит дополнительную тарифную выручку.

А. Кириллова также подчеркнула, что железнодорожные перевозки между Россией и Азербайджаном всегда демонстрировали свою динамику.

Отметим, что проект "Агроэкспресс" реализуется ООО "Альянс Логистикс" и АО "РЖД Логистика" при поддержке Азербайджано-Российского Делового Совета, АО "Российский экспортный центр", ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ОАО "РЖД". Это совместный проект с Россией является звеном в коридоре "Север-Юг"