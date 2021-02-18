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Россия не допустила к ввозу 50 тонн помидоров из Азербайджана

Россия не допустила к ввозу 50 тонн помидоров из Азербайджана Грузы возвращены обратно в Азербайджан
АПК
18 февраля 2021 г. 11:33
Россия не допустила к ввозу 50 тонн помидоров из Азербайджана
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Инспекторами Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан в период с 1 по 18 февраля задержаны 3 партии свежих помидоров из Азербайджана общим весом 50,4 т.

Как сообщает Report, овощи были запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации из-за обнаружения в них опасного карантинного объекта – южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta Povolny).

Основанием для задержания партий стало лабораторное заключение подведомственного Службе ФГБУ "ВНИИКР". Грузы возвращены обратно в Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Rusiyaya ixrac edilən 50 ton pomidor geri qaytarılıb

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