Россия не допустила к ввозу 50 тонн помидоров из Азербайджана

Грузы возвращены обратно в Азербайджан

Инспекторами Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан в период с 1 по 18 февраля задержаны 3 партии свежих помидоров из Азербайджана общим весом 50,4 т.

Как сообщает Report, овощи были запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации из-за обнаружения в них опасного карантинного объекта – южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta Povolny).

Основанием для задержания партий стало лабораторное заключение подведомственного Службе ФГБУ "ВНИИКР". Грузы возвращены обратно в Азербайджан.