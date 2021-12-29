Россия нарастила экспорт продуктов лесной промышленности в Азербайджан

Республика Башкортостан Российской Федерации увеличила экспорт продукции лесной промышленности в зарубежные страны, в том числе в Азербайджан.

Республика Башкортостан Российской Федерации увеличила экспорт продукции лесной промышленности в зарубежные страны, в том числе в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Республике Башкортостан.

Отмечается, что с начала года Башкортостан экспортировал продукцию лесной промышленности почти в 20 стран мира.

19 стан мира приобрели у Башкортостана обработанную и круглую древесину, нарезанные, спиленные и облицовочные доски, детали мебели, шпон, фанеру и другую продукцию из лиственных и хвойных пород деревьев.

С каждым годом растет список стран-импортеров. Отмечается, что к традиционным покупателям башкирских лесов присоединились Азербайджан, Афганистан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Таджикистан, Алжир, Румыния, Италия, Чехия, Египет, Кувейт и другие страны ближнего и дальнего зарубежья. Общий объем экспортируемой древесины в 2021 году составил 152 164 кубометра.

Ранее сообщалось об экспорте Россельхознадзором в 18 стран мира 127 976 кубометров пиломатериалов и изделий из древесины.