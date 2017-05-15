Россия намерена запустить маршрутные поезда через Азербайджан

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Министерство сельского хозяйства России совместно с "Российскими железными дорогами" (РЖД) намерен запустить маршрутные поезда с рефрижераторами между Россией, Азербайджаном, Узбекистаном и Беларусью для экспортных и импортных поставок сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, для этого проекта предполагается организовать упрощенный таможенный режим оформления товаров.

В рамках межправительственных комиссий планируется синхронизировать тарифные планы на перевозку товаров такими поездами. Инициатива призвана упростить доступ недорогих продуктов на российский рынок, считают эксперты.

Для транспортных коридоров планируется организовать режим упрощенного таможенного оформления - "зеленый коридор", электронное декларирование, ветеринарно-фитосанитарный контроль по принципу "единого окна". При этом условия соблюдения перевозки будут мониториться с помощью информационной системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Глава подразделения Global Supply Chain компании FM Logistic Алексей Мисаилов отметил, что за последний год у ритейлеров и трейдеров увеличился интерес к плодоовощной продукции из Узбекистана и Азербайджана.

По данным Федеральной таможенной службы за 2016 год, из Азербайджана были ввезены в Россию в основном овощи - 129 тыс. тонн, из них томатов - 85 тыс. тонн и картофеля - 38 тыс. тонн. Узбекистан поставляет в Россию в большом объеме фрукты, по итогам прошлого года поставки составили 83 тыс. тонн. Больше всего из этой страны ввозится винограда - в 2016-м поставки составили 25,5 тыс. тонн, а также абрикосов - 16 тыс. тонн, персиков - 13 тыс. тонн, вишни, черешни и сливы - в совокупности 10 тыс. тонн. Поставки овощей из Узбекистана по итогам прошлого года составили 35 тыс. тонн.