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Россия намерена сделать квотирование экспорта зерна постоянным

Россия намерена сделать квотирование экспорта зерна постоянным Во второй половине прошлого сельхозгода Минсельхоз вводил квоту на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн
АПК
6 июля 2020 г. 11:35
Россия намерена сделать квотирование экспорта зерна постоянным

Министерство сельского хозяйства России планирует сделать механизм квотирования экспорта зерна постоянным и параметры квоты на следующий год могут быть определены после получения урожая.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью ТАСС министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"Мы хотим, чтобы механизм квотирования стал постоянным. <...> Планируем определить параметры квотирования совместно с участниками рынка после получения итоговых данных об урожае нового сезона - предположительно, в октябре текущего года", - сказал он.

По словам главы Минсельхоза, российское зерно пользуется повышенным спросом в мире, и отсутствие мер контроля потенциально может привести к его нехватке на внутреннем рынке. При этом министр подчеркнул, что для первой половины сельскохозяйственного года применение такой меры не предполагается. "Размер нетарифной квоты будет определяться исходя из балансов поставок и объемов урожая", - заявил Д.Патрушев.

Как сообщалось ранее, во второй половине прошлого сельхозгода (1 июля 2019 года - 30 июня 2020 года) Минсельхоз вводил квоту на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн.

Говоря о возможности введения экспортной пошлины на зерно, министр отметил, что это механизм, который забирает часть дохода у сельхозтоваропроизводителя. "У нас же стоит задача по наращиванию производства продукции растениеводства. Кроме того, пошлина не защищает внутренний рынок от слишком активного экспорта. Сейчас оснований для применения этого инструмента мы не видим", - заключил он.

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